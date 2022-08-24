Разгром в Вурнарах

21 августа в 5 туре Первенства России во Второй Лиге «Химик-Август» на своем поле принимал ФК «Динамо-Барнаул».

Перед началом игры никто не мог предположить, что итог против аутсайдера турнира будет очень и очень печальным. В первой трети матча гости дважды воспользовались огрехами в защитной линии вурнарцев и к перерыву имели комфортные 2:0 в свою пользу. Голами отметились Житников и Бакай.

Во второй половине рисунок практически не изменился. Несмотря на в целом равную игру, барнаульцы реализовали все свои моменты, доведя счет до неприличного – 0:5.

Крупное поражение отбросило «Химик-Август» за пределы первой 6-ки команд. Попытаться исправить положение и реабилитироваться перед своими болельщиками вурнарцы смогут 27 августа. В этот день на домашнем стадионе «Химик-Август» примет омский «Иртыш». Начало матча в 16:00