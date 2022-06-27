«С.С.С.Р» лучшая команда Поволжья в возрастной категории 50+

25-26 июня 2022 года в Саратове на стадионе «Волга» состоялось VIII Первенство Межрегионального Футбольного Союза «Приволжье» по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет, в котором приняли участие 6 команд из Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей и Республики Чувашия. Наш регион на турнире представляла команда «С.С.С.Р» (руководитель команды - Владимир Михайлович Мочалов).

По регламенту соревнований 6 команд на предварительном этапе были поделены на две подгруппы по 3 команды в каждой, которые внутри подгрупп провели между собой однокруговой турнир.

В подгруппе «В» «С.С.С.Р» начал путь к финалу поединком с ульяновскими ветеранами. Наши земляки сразу же обозначили свое преимущество, забив в ворота ульяновцев четыре мяча безответных мяча, равномерно распределив их в каждом из таймов (трижды отличился Юрий Татаркин, еще один мяч на счету Сергея Наталушко). Единственное, чем смог ответить соперник — это голом престижа вследствие грубейшей ошибки вратаря «С.С.С.Р», не сумевшего зафиксировать в руках мяч после несильного удара. Итог поединка — 4:1.

В своем втором поединке предварительного этапа чебоксарцы встретились с самарскими «Крыльями Советов». Здесь была более упорная борьба. В середине второго тайма после розыгрыша штрафного у ворот самарцев мяч отскочил к Михаилу Воробьеву, который пушечным ударом вогнал мяч в ворота «Крыльев Советов», принеся тем самым победу команде «С.С.С.Р» — 1:0. Таким образом, набрав 6 очков, чебоксарцы вышли в полуфинал с первого места. Вторая путевка в квартет сильнейших досталась самарцам, которые переиграли ульяновцев — 3:2.

В подгруппе «А» хозяева турнира — саратовский «Грант» уверенно переиграл пензенский «Эрциг» — 6:0 и тольяттинское «Торпедо» — 3:1. Другим полуфиналистом от этот группы стали автозаводцы, переигравшие пензенцев со счетом 2:0.

Полуфинальные поединки, состоявшиеся на следующий день, прошли по разному сценарию. В одном из них чебоксарский «С.С.С.Р» сразу же сделал весомую заявку на выход в финал, дважды поразив ворота тольяттинцев после точных ударов двух Юриев — Евлампьева и Татаркина. Во втором тайме чебоксарцы продолжили наращивать обороты и еще трижды взяли ворота соперника, на что он ответил голом престижа. На этот раз свои фамилии на табло зажгли Сергей Дмитриев (дважды) и Владимир Жандарский. Итог матча — 5:1 в пользу наших земляков.

А вот другой полуфинал прошел в очень упорной борьбе. Обменявшись в каждом тайме голами, саратовцы и самарцы в основное время не сумели выявить победителя — 1:1. Поэтому была назначена серия послематчевых пенальти из 5 ударов, которые команды исполнили без промаха. А вот на 6 ударе дрогнули нервы у игрока команды «Крыльев Советов» Сергея Андреева, пробившегго прямо во вратаря «Гранта» Сергея Дружаева. Свою шестую попытку саратовцы реализовали и вышли в финал, подтвердив статус одного из фаворитов турнира.

В матче за 5-6 места встретились неудачники турнира — пензенский «Эрциг» и «Ульяновск». Здесь удача сопутствовала ветеранам из Пензы, переигравших своего соперника — 2:0.

В «утешительном» финале состоялось волжское дерби, в котором самарские «Крылышки» с минимальным счетом переиграли своих соседей из Тольятти — 2:1.

В финальном поединке встретились старые соперники — «С.С.С.Р» и «Грант», история противостояния которых тянется с уже далекого 2008 года. Именно тогда наш соперник впервые заявился в Открытый Кубок МФС «Приволжье» по футболу среди ветеранов российских регионов старше 40 лет, который до 2015 года неизменно проходил в поселке Лазаревское Краснодарского края. Именно поединки между чебоксарцами и саратовцами всегда проходили в упорной борьбе и, как правило, сильно влияли на распределение призовых мест. Достаточно отметить, что в период с 2008 по 2015 годы «Грант» четырежды завоевывал Кубок МФС «Приволжье», волжане сумели ответить на это только дважды. Новое противостояние старых новых соперников началось в прошлом году, когда на аналогичном Первенстве в Ульяновсе «Грант» уверенно переиграл «С.С.С.Р» — 3:1, занял первое место, оставив своего принципиального соперника на второй строчке. Затем саратовцы в финальном турнире VI Первенства России по футболу среди ветеранов старше 50 лет, проходившем в поселке Витязево Краснодарского края, заняли высоко II место, уступив в финале екатеринбургскому «Митяю». На этот раз чебоксарцы взяли у саратовцев полноценный реванш. В середине первого тайма Юрий Татаркин и Сергей Наталушко разыграли стремительную двухходовку, после чего первый поразил дальний угол ворот вратаря «Гранта» Владимира Резникова. А перед самым финальным свистком Юрий Татаркин вернул «должок» своему партнеру, наградив Сергея Наталушко идеальной передачей на пустые ворота, промахнуться по которым было просто невозможно. 2:0 в пользу «С.С.С.Р», который спустя три года вернул себе титул сильнейшего в Поволжском регионе и завоевал право представлять его на финальном турнире Первенства России по футболу среди ветеранов старше 50 лет, которое состоится в октябре этого года в Краснодарском крае.

Технические результаты турнира: