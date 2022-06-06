"Волга" - серебряный призер Первенства МФС "Приволжье"

С 4 по 5 июня в г. Сызрань Самарской области на стадионе «Кристалл» состоялись Межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов не моложе 40 лет (зона МФС «Приволжье»).

Из 6 запланированных участников доехать в город на Волге смогли лишь 4. Если команда из Ульяновска банально отказалась от участия, то сборная Оренбургской области не попала в Сызрань из-за ДТП. К счастью, все обошлось без серьезных последствий.

Таким образом, в турнире остался квартет команд из Саратова, Самары, Заречного (Пензенская область) и Чебоксар. В первом туре Чебоксары, представленные в основном из игроков чебоксарской «Волги», обыграли «Саратов» – 4:1. Хет-триком отметился Евгений Мамайкин, один гол на счету Алексея Иванова. Следующий матч против самарских «Крыльев Советов» был скрытым финалом турнира. Пропустив первыми, чебоксарцы нашли в себе силы отыграться. Алексей Князев удачно подставил голову после подачи углового и счет стал равным. Ничья устраивала Чебоксары, но добиться нужного результата нашим ветеранам не удалось. За 3 минуты до конца более мастеровитые самарцы смогли забить столь важный для них гол и выиграть этот матч – 2:1. К слову, это был второй подряд матч чувашских футболистов за день и, видимо, сил на концовку уже не хватило.

На следующий день, победив «Старт» из Заречного 6:3 (Александров-3, Князев, Иванов, Тимофеев), нашим оставалось только ждать, как сыграют между собой Саратов и Самара. Победа саратовских футболистов делала «Волгу» победителем турнира. Но к сожалению, матч завершился безголевой ничьей – 0:0. Как итог, мы – вторые.

М Первенство МФС Приволжье. 40+ 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 Крылья Советов г. Самара 2:1 0:0 3:2 2 1 0 5-3 7 2 Волга г. Чебоксары 1:2 4:1 6:3 2 0 1 11-6 6 3 Саратов г. Саратов 0:0 1:4 4:0 1 1 1 5-4 4 4 Старт г. Заречный 2:3 3:6 0:4 0 0 3 5-13 0

Награждение

На церемонии награждения организаторы вручили руководителю нашей команды Ермакову Олегу Ивановичу благодарность от РФС за вклад в развитие футбола в Чувашской республике.

По итогам турнира Евгений Мамайкин стал лучшим бомбардиром, а лучший игрок в команде был признан Алексей Иванов.

Лучшие игроки в составах каждой команды

«Крылья Советов» – Кочетов Станислав.

«Волга» – Иванов Алексей.

«Саратов» – Резников Владимир.

«Старт» – Мурзин Денис.

Лучший бомбардир – Мамайкин Евгений («Волга») – 3 мяча.

Приз зрительских симпатий – «Табаков Павел («Крылья Советов»).

Итоги турнира

1 место – «Крылья Советов» г. Самара

2 место – «Волга» г. Чебоксары

3 место – «Саратов» г. Саратов

4 место – «Старт» г. Пенза

Состав команды «Волга» (Чебоксары): Вратарь – Сабиров Альберт (1975); полевые игроки – Александров Сергей (1975), Балыбердин Александр (1977), Данилов Владимир (1982), Евлампьев Юрий (1966), Ермаков Олег (1962), Ефимов Сергей (1981), Иванов Алексей (1978), Исаев Максим (1982), Князев Алексей (1978), Кожатов Роман (1980), Мамайкин Евгений (1978), Нигматуллин Марсель (1978), Степанов Дмитрий (1982), Субботин Андрей (1971), Таников Василий (1978), Тимофеев Андрей (1982), Хальзов Артем (1979). Руководитель команды – Ермаков Олег Иванович (1962). Главный тренер - Балыбердин Александр Николаевич (1977). Старший тренер – Евлампьев Юрий Нилович (1966).

Технические результаты