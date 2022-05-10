"Волга" - обладатель Суперкубка!

Традиционно в День Победы 9 мая в Чувашии проводятся матчи за Суперкубок Чувашской Республики по футболу. В этом году исключением стал матч взрослых команд, который будет сыгран позднее. А вот матч ветеранов - состоялся.

На обновленном газоне чебоксарского стадиона "Энергия" в матче за первый трофей сезона встретились столичные "Волга" и "Крылья".

В первом тайме "Крылья" имели несколько хороших моментов открыть счет, но либо их подводила неточность, либо мастерство вратаря волжан Альберта Сабирова не позволило им открыть счет. На перерыв команды ушли с нулями.

После перерыва уже вратарь "Крыльев" Сергей Сергеев раз за разом выручал свою команду. Чего только стоит сэйв Сергея после удара со штрафного в исполнении Алексея Иванова. Но и он ничего не смог поделать после многочисленных ударов с близкой дистанции на 59-й минуте игры, разящим из которых стал удар защитника "Волги" Артема Хальзова. После гола игра пошла на встречных курсах, но до конца игры счет так и не изменился. Победа 1:0 принесла волжанам очередной трофей.