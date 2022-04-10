Девушки разыграли медали I Чемпионата по мини-футболу

В первом чемпионате Чувашии по мини-футболу среди девушек приняли участие 8 комнд. Представительницам прекрасного пола хватило одного календарного месяца чтобы определить обладателя титула чемпиона Чувашии по мини-футболу.

Основную борьбу за титул повели дружины Чувашского госуниверситета и столичной спортшколы «Энергия». К заключительному туру лидеры подошли, имея в своем активе равное количество очков. Так что матч «регулярки» фактически стал финалом первого в истории Чемпионата Чувашии по мини-футболу у девушек.

Молодые, но весьма амбициозные подопечные Елены Мазякиной (СШ «Энергия») хоть и пропустили первыми, но к перерыву сравняли счет, а во втором тайме, перехватив инициативу, вышли вперед. Но за 2 минуты до финальной сирены футболистки ЧГУ сравняли счет и вновь перевернули исход матча в свою пользу. Ничейный результат из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей устраиал именно девчат «ЧГУ», которые в итоге и стали чемпионами Чувашии по мини-футболу. Команда «Энергия» стала серебряными призерами, бронза - у коллег из Марпосадского «Водника».