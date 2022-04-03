«Велтаун» принял участие в турнире в Саранске

В субботу 2 апреля завершился Всероссийский турнир «Saransk Cup» на призы МЦПЮФП «Мордовия». Детские команды 2013 года рождения прибыли в столицу Мордовии, чтобы получить бесценный опыт игры с сильными командами различных уголков нашей страны. В их числе был и чебоксарский «Велтаун» из микрорайона Новый Город.

По итогам жеребьевки чувашские футболисты попали в очень сложную группу, соперниками в которой стали уфимский «Олимп», ДФК «Интеграл» из Москвы и местный МЦПЮФП «Мордовия».

Наши ребята попытались оказать сопротивление, но лишь в матче против «Олимпа» нам удалось взять единственное очко в группе.

После I этапа «Велтаун» переместился в группу, где команды должны были разыграть места с 9 по 16. И тут наши ребята продемонстрировали хорошую волю к победе и смогли набрать 7 очков, став победителем группы!

Третий день турнира должен был дать ответ по распределению итоговых мест на турнире. Потерпев обидное поражение в первом матче от «Динамо» Киров (1:2), «Велтаун» проиграл и заключительный матч за 11-12 место своему сопернику по I этапу МЦПЮФП «Мордовия». Несмотря на это, наша команда оставила неплохое впечатление от игры.

Не обошлось и без потерь. К большому сожалению, ключевой игрок команды Максим Сердюков уже в Саранске попал в больницу и не смог помочь команде. Пожелаем Максу скорейшего выздоровления. Также в последний игровой команда недосчиталась травмированного Романа Дружинина и, покинувшего расположение команды по семейным обстоятельствам, Данилы Пахомова.

По итогам турнира организаторы определили лучшего игрока команды «Велтаун». Им стал ученик 2 «А» класса СОШ №65 – Васильев Кирилл. Стоит отметить и лучшего бомбардира команды, одноклассника Кирилла - Романа Семенова, отличившегося трижды.