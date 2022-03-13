"БоМиК" становится победителем Чемпионата Казани по мини-футболу!

Неделю ранее мы информировали наших читателей о ситуации перед заключительным туром в, казалось бы, чужом для нас Чемпионате Казани по мини-футболу, если бы не одно обстоятельство. Команда из Чувашии впервые за всю историю проведения турнира могла стать его победителем!

Для этого необходимо было просто выиграть заключительный матч чемпионата. Но «просто» это лишь на бумаге. Соперник чебоксарцев «Вайлант-ТМ», вплоть до последнего тура претендовавший на место в призах, был точно не из робкого десятка. Скорее, наоборот. А для «БоМиКа» это был, пожалуй, главный матч всего сезона. Помочь из без того запредельному настрою могли воспоминания игры первого круга, которая завершилась не пользу «БоМиКа» (2:5).

Начало матча против «Вайлант-ТМ» добавило седых волос поклонникам чебоксарской команды. Уже на 3-й минуте «БоМиК» пропустил после нетривиального розыгрыша аута. Немного прийти в себя помог аналогичный промах со стороны соперника. Алексей Лесин нашел с аута оставленного без присмотра Улугбека Ибрагимова и счет сравнялся – 1:1. На перерыв «БоМиК» ушел на втором месте в онлайн-таблице турнира. Для исправления ситуации оставался лишь тайм. К счастью, наши ребята не стали использовать весь лимит отведенного времени и уже через 3 минуты после начала второй половины счет был уже 3:1 в пользу чебоксарцев. Экс-капитан «БоМиКа» Алексей Лесин дважды поучаствовал в голах своей команды. В первом случае, Алексей хладнокровно переиграл стража ворот «Вайланта-ТМ» после выверенной передачи голкипера Николая Яковлева. А спустя минуту Артур Алтынбаев срезал мяч в собственные ворота после передачи того же Лесина. Усилиями лучшего бомбардира чемпионата Раделя Манапова «Вайлант-ТМ» попытался вернуть интригу в исход чемпионата, но, к счастью «БоМиК» выстоял. Выстоял и забрал этот престижный трофей на чувашскую землю. Молодцы!!!