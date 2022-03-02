Впереди главный матч чемпионата

После поражения от МФК «Казаньоргсинтез» (1:2), «БоМиК» максимально близко подпустил своих обидчиков к себе и, теперь, отрыв за 2 тура до окончания чемпионата Казани от преследующих казанцев стал нулевым. К счастью, равенство очков не отбросило нас на вторую строчку, так как регламент гласит, что преимущество при равенстве очков имеет команда, одержавшая наибольшее количество побед во всех матчах, коих у «БоМиКа» будет побольше. А это значит, что в оставшихся двух турах чувашским футболистам необходимо просто выиграть оба матча с любым счетом.

Забегая вперед, сегодняшний матч против МФК «Энергия» еще более приблизил нас к выполнению задачи. Уверенная игра подопечных Рената Камалетдинова не заставила болельщиков сомневаться в итоговом превосходстве «БоМиКа», что и отразило табло СК «Олипиец» - 4:1. Голами в составе нашей команды отметились Рамиль Загиров (3) и Егор Дубров.

Теперь, для того, чтобы стать победителем чемпионата Казани, наши не просто должны, а обязаны обыграть в последнем туре мотивированный МФК «Вайлант-ТМ». Пожелаем удачи нашим футболистам!