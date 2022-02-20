23 февраля ключевой матч чемпионата

В чемпионате города Казани по мини-футболу завершился 17 тур.

Наш «БоМиК», во многом благодаря хет-трику Алексея Лесина, одержал очередную победу (4:0 - МФК КНИТУ-КАИ) и сохранил отрыв от главного преследователя – МФК «Казаньоргсинтез», который также выиграл свой матч. Победа казанцев над прямым конкурентом за награды МФК «Батыр», по сути обозначил круг претендентов за золото. Теперь, основная борьба за победу в турнире развернется между «БоМиКом» и «Казаньоргсинтез», которые встретятся между собой уже в ближайшем туре 23 февраля! Удачи!