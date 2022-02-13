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"Химик-АВГУСТ" готовится ФНЛ-2

В Вурнарах состоялась встреча директора завода «Август», депутата Госсовета ЧР Владимира Васильевича Свешникова с министром физической культуры и спорта ЧР Василием Владимировичем Петровым и главой администрации Вурнарского района Андреем Владимировичем Тихоновым. Речь шла о развитии футбола.По решению руководства компании «Август» в этом году футбольный клуб «Химик-Август» подаст заявку на участие во второй, профессиональной, лиге. Несомненно, это станет большим событием для региона, потому что почти 30 лет команды Чувашии не выступали на профессиональном уровне.

Свешников и Петров совещание

Владимир Васильевич отметил, что для участие во второй футбольной лиге необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, стадион «Химик» должен быть сертифицирован по 3 категории, разряду В. Срок сертификации – апрель этого года. С этой целью в рамках концессионного соглашения с муниципалитетом, компания «Август» вложит 100 млн рублей в модернизацию стадиона. Почти половина этой суммы выделяется для строительства на стадионе многофункционального здания. Строители ЗАО «Звездопад» (дочерней организации АО Фирма «Август») приступили к строительству в ноябре прошлого года. Двухэтажное здание располагается за трибунами. На первом этаже будут раздевалки и медицинский кабинет, на втором этаже — судейская, помещение для антидопингового контроля, кабинет инспектора, зал для пресс-конференций и др. В настоящее время строители прокладывают инженерные сети, устанавливают перегородки, выполняют отделочные работы. На объекте налажена работа двухсменная работа, задействованы 45 строителей.

Захаров и Петров на совещании в Вурнарах

С целью выполнения требований категории сертификации также оборудуют систему видеонаблюдения, расширят трибуны до 1500 мест, построят 2 контрольно-пропускных пункта, стадион оснастят прожекторным освещением и т.д. Во-вторых, для участия во второй лиге ФК «Химик- Август» должен получить лицензию, а для этого открыть штат сотрудников из 11 человек, включая тренеров, врача, сотрудника безопасности, сотрудника по работе с болельщиками и т.д. Как сообщил директор АНО ФК «Химик-Август» Денис Владиславович Сидоров, в структуре клуба необходимо иметь центр подготовки юных футболистов , либо заключить соответствующие договорные отношения со спортивной школой (ДЮСШ, СДЮШОР и т.п.) . По условиям участия во второй лиге в первенстве России по футболу необходимо обеспечить участие детских и юношеских команда ФК «Химик-Август» в пяти возрастных категориях.

Министр Василий Петров поблагодарил компанию «Август» за вклад в развитие футбола, отметил, что министерство готово оказать содействие во взаимодействии с республиканскими спортивными школами, а также в вопросах предоставления резервного стадиона в г. Чебоксары.

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