"Химик-АВГУСТ" готовится ФНЛ-2

В Вурнарах состоялась встреча директора завода «Август», депутата Госсовета ЧР Владимира Васильевича Свешникова с министром физической культуры и спорта ЧР Василием Владимировичем Петровым и главой администрации Вурнарского района Андреем Владимировичем Тихоновым. Речь шла о развитии футбола.По решению руководства компании «Август» в этом году футбольный клуб «Химик-Август» подаст заявку на участие во второй, профессиональной, лиге. Несомненно, это станет большим событием для региона, потому что почти 30 лет команды Чувашии не выступали на профессиональном уровне.

Владимир Васильевич отметил, что для участие во второй футбольной лиге необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, стадион «Химик» должен быть сертифицирован по 3 категории, разряду В. Срок сертификации – апрель этого года. С этой целью в рамках концессионного соглашения с муниципалитетом, компания «Август» вложит 100 млн рублей в модернизацию стадиона. Почти половина этой суммы выделяется для строительства на стадионе многофункционального здания. Строители ЗАО «Звездопад» (дочерней организации АО Фирма «Август») приступили к строительству в ноябре прошлого года. Двухэтажное здание располагается за трибунами. На первом этаже будут раздевалки и медицинский кабинет, на втором этаже — судейская, помещение для антидопингового контроля, кабинет инспектора, зал для пресс-конференций и др. В настоящее время строители прокладывают инженерные сети, устанавливают перегородки, выполняют отделочные работы. На объекте налажена работа двухсменная работа, задействованы 45 строителей.

С целью выполнения требований категории сертификации также оборудуют систему видеонаблюдения, расширят трибуны до 1500 мест, построят 2 контрольно-пропускных пункта, стадион оснастят прожекторным освещением и т.д. Во-вторых, для участия во второй лиге ФК «Химик- Август» должен получить лицензию, а для этого открыть штат сотрудников из 11 человек, включая тренеров, врача, сотрудника безопасности, сотрудника по работе с болельщиками и т.д. Как сообщил директор АНО ФК «Химик-Август» Денис Владиславович Сидоров, в структуре клуба необходимо иметь центр подготовки юных футболистов , либо заключить соответствующие договорные отношения со спортивной школой (ДЮСШ, СДЮШОР и т.п.) . По условиям участия во второй лиге в первенстве России по футболу необходимо обеспечить участие детских и юношеских команда ФК «Химик-Август» в пяти возрастных категориях.

Министр Василий Петров поблагодарил компанию «Август» за вклад в развитие футбола, отметил, что министерство готово оказать содействие во взаимодействии с республиканскими спортивными школами, а также в вопросах предоставления резервного стадиона в г. Чебоксары.