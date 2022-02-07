ФК LAVA побеждает во втором дивизионе

В этом году турнир во втором дивизионе проходил в виде гладкого чемпионата без стыковых игр. Перед последним туром уже была определена тройка команд, обеспечивших себе повышение в классе на следующий сезон – ФК LAVA, ГАИ-GreenGo и ЧАЗ.

Несмотря на то, что эти команды уже вышли в первый дивизион, страсти за призовые места в текущем турнире кипели нешуточные. В главном матче заключительного тура ФК LAVA – ЧАЗ решалась судьба первого места. В упорном поединке сильнее оказались футболисты из с. Норваш-Шигали - ФК LAVA. Поражение ЧАЗа отбросило их на третью строчку, вторыми после победы над ЮККА стали ГАИ-GreenGo. Обновленная команда Сергея Алексеева вновь, как двумя годами ранее пробует подняться на вершину олимпа чувашского мини-футбола. Напомним, что именно ГАИ-GreenGo стали победителями чемпионата республики сезона 2019/20 гг.

1 место - ФК LAVA с. Норваш-Шигали