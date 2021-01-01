Победой новочебоксарского "Комплект21" завершилось Первенство по мини-футболу среди ветеранов старше 40 лет.

В отсутствии "Волги", конкуренцию за первое место смогли составить футболисты "VIVA-Красный Октябрь". Но, видимо, отсутствие должного опыта не позволило "октябрятам" завоевать трофей, который был практически у них в руках за 2 тура до окончания. В итоге, лишь серебро.

Бронза первенства досталась дебютанту. Кугесьский "Ротор" при равном количестве очков с "Крыльями", смог обойти их по бОльшему количеству побед. К слову, "Крылья", ставшие по итогу четвертыми, единственные, кто не потерпел ни одного поражения в турнире, но это не помогло им попасть даже в призеры.

По итогам турнира были определены лучшие игроки в номинациях:

"Лучший вратарь" -

"Лучший игрок" -

"Лучший бомбардир" -