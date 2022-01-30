Вся борьба еще впереди

Один из важнейших матчей для «БоМиКа» состоялся сегодня в СК «Олимпиец». Соперником нашей дружины был, идущий на третьей строчке «Батыр» из Волжска.

В первом тайме «БоМиК» пропустил дважды в течение одной минуты, поставив себя в сложное положение догоняющих. Яковлев Станислав смог сократить счет, и на перерыв команды ушли при минимальном перевесе марийской команды – 1:2.

После перерыва «Батыр» продолжил наращивать давление, доведя счет до 5:1 в свою пользу. Наши смогли немного скрасить концовку отквитав пару мячей, но этого было мало. Как итог поражение 3:5 и, теперь, отрыв от МФК «Казаньоргсинтез» составляет всего 3 очка.