Главный приз турнира отправился на Вятку

15 января 2022 года в Чебоксарах в Центре развития маунтинбайка прошел юбилейный турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет, посвященный 75-летию заслуженного художника России, народного художника Чувашии Миши Гришовича Григоряна.

В соревнованиях приняли участие 4 ветеранских коллектива из Кировской области, республик Татарстан и Чувашия, которые разыграли главный приз в ходе однокругового турнира.

Свои виды на первое место сразу же обозначили кировский «Маяк» и чебоксарский «С.С.С.Р», которые синхронно обыграли «Регион 16» (Татарстан) и «Честр» (Чебоксары). Перед очным поединком между собой они набрали по 6 очков, но разница забитых и пропущенных мячей была лучше у кировчан — 9:4 против 6:4 у чебоксарцев. Поэтому для итоговой победы в турнире команде «С.С.С.Р» требовалась победа на «Маяком» с любым счетом.

Дебют матча остался за нашими ветеранами, которые после точных ударов Андрея Субботина и Владимира Мочалова повели 2:0. Однако в середине первого тайма Владимир Буторин один мяч отыграл, а в самом начале второй половины игры Андрей Данилов восстановил равновесие в счете — 2:2. Данный счет продержался до 28-й минуты матча. За 2,5 минуты до его окончания чебоксарцы пошли ва-банк, заменив вратаря на пятого полевого игрока. И такой ход принес свои плоды — после точного удара Михаила Воробьева «С.С.С.Р» повел — 3:2. «Маяку" ничего не оставалось делать, как повторить трюк своего соперника, заменив своего игрока на пятого полевого игрока. За 20 секунд до финального свистка Рамиль Сайфутдинов сравнял счет — 3:3, который вывел кировчан на первое место. «С.С.С.Р» остался на втором месте. Тройку призеров замкнул «Регион 16», обыгравший «Честр» — 2:0.

1 место - "Маяк" Киров

2 место - "С.С.С.Р." Чебоксары

Лауреаты индивидуальных призов:

Лучший вратарь — Юрий Михайлов («С.С.С.Р»)



Лучший защитник — Евгений Анисимов («Регион 16») Лучший защитник — Евгений Анисимов («Регион 16»)



Лучший нападающий — Владимир Мочалов («С.С.С.Р») Лучший нападающий — Владимир Мочалов («С.С.С.Р»)



Лучший бомбардир — Дмитрий Караваев («Маяк») — 3 мяча Лучший бомбардир — Дмитрий Караваев («Маяк») — 3 мяча



Лучший игрок армянского происхождения — Армен Мартиросян («Регион 16») Лучший игрок армянского происхождения — Армен Мартиросян («Регион 16»)



Лучший игрок — Владимир Буторин («Маяк»).

За спортивное долголетие — Николай Григорьев («Честр»).