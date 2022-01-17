На Казань!

В минувшую субботу в Чебоксарах состоялся центральный матч чемпионата Чувашии, в котором сошлись лидеры - "Рубин-Ядринмолоко" и "БоМиК". В драматичном матче победу одержали футболисты ядринского клуба - 4:3. Обзор матча. Таким образом "БоМиК" практичеси лишился шансов на чемпионство.

Совсем противоположная картина у чебоксарцев в чемпионате Казани. "БоМиК" вновь одержал победу, правда далась она совсем непросто. В игре против "Комуса", чувашские футболисты, уступая к перерыву 1:3, смогли добиться трудной победы - 5:4.