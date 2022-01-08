Разгром "Эврики"

«БоМиК» с места в карьер начал новый календарный год, не оставив надежд на благоприятный исход в игре против лидирующей перед этим матчем «Эврики-ЧГУ». Цивиляне еще в первом тайме полностью сломили соперника, наколотив сопернику 7 безответных мячей. После перерыва «БоМиК» сбавил обороты, остановившись на цифре «одиннадцать». Итоговый счет 11:2 вывел подопечных Рената Камалетдинова на первое место в турнирной таблице Чемпионата Чувашии. Идущий на втором месте «Рубин-Ядринмолоко» отстает лишь по разнице забитых и пропущенных. В ближайшем туре 15 января состоится центральный матч всего чемпионата, где ядринцы и цивиляне встретятся между собой в очном противостоянии.

Обзор матча