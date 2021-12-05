"БоМиК" уверенно прошел экватор чемпионата Казани

«БоМиК», выступающий на трех фронтах (чемпионат Казани, чемпионат Чувашии и чемпионат любительской лиги по мини-футболу), продолжает радовать своих поклонников хорошими результатами.

На экваторе казанского турнира, «БоМиК» уверенно захватил лидерство с 28-ю очками занимает первое место. На 4 балла меньше у преследователей чебоксарцев – «Казаньоргсинтез» и «Вайлант».

Также в лидирующей группе идет «БоМиК» и в Чемпионате Чувашии. 3 победы из 3 хороший результат для претендента на золото. Конкуренцию им может составить «Рубин-Ядринмолоко», также не знающий потерь.

Немного сложнее, как ни странно, даются очки в местном любительском турнире. После 8 туров подопечные Рената Камалетдинова идут вторыми. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет всего 1 очко, правда красно-белые имеют одну игру в запасе.