11 декабря 2021 года в Чебоксарах состоялось чествование команды «С.С.С.Р» (Чебоксары), являющегося флагманом чувашского футбола среди ветеранов в возрастной категории «50+».

В частности, в текущем году командой «С.С.С.Р» с большим запасом было выиграно Первенство Федерации футбола Чувашской Республики среди ветеранов 50+, в котором в 14 проведенных матчах были одержаны 13 побед при одной ничьей. Не менее убедительно был взят и Открытый Кубок Федерации футбола Чувашской Республики среди ветеранов 50+, в котором во всех 5 проведенных встречах были одержаны победы.

В турнирах, проводимых за пределами республики, команда «С.С.С.Р» также добилась определенных успехов. Так, в Первенстве МФС «Приволжье» по футболу среди ветеранов 50+, проходившем в Ульяновск 26-27 июня, были завоеваны серебрянные медали. Кроме того, были одержаны победы в представительных Межрегиональных турнирах по футболу среди ветеранов 55+ памяти ветеранов камышинского футбола в Камышине Волгоградской области (22-23 октября) и по мини-футболу среди ветеранов 50+ памяти чемпиона мира среди молодежных команд 1978 года в Йошкар-Оле Игоря Бычкова (5-6 ноября), а также заняты II места в XXII Межрегиональном турнире по футболу среди ветеранов 50+ памяти Олега Крушина в Иваново (8-9 января) и Кубке открытия летнего футбольного сезона среди ветеранов 55+ в Казани (5 июня).

Команда «С.С.С.Р» не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем году готова к покорению новых вершин. Уже совсем скоро ее ждет новое испытание — 5-6 января 2022 года участие в очередном турнире по футболу среди ветеранов 50+ памяти Олега Крушина в Иваново. А основная цель на 2022 года — это успешное выступление в финальном турнире Первенства России по футболку среди ветеранов 50+, проводимом Российским Футбольным Союзом.