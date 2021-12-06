"БоМиК" обыгрывает чемпиона прошлогоднего сезона

5 декабря в казанском СК «Олипиец» прошел один главных матчей первого круга Чемпионата Казани по мини-футболу между МФК «Казаньоргсинтез» и «БоМиКом». Обе команды перед девятым туром еще не знали поражений, и все мы ожидали увидеть настоящий крутой матч за лидерство по итогам первого круга.

Важность результата никак не отразилась на стартовом отрезке игры. Уже к 3-й минуте команды обменялись голами. Роман Ромашкин после паса Ибрагимова открыл счет голам в матче, но спустя минуту «Казаньоргсинтез» отыгрался.

К радости наших болельщиков, в концовке тайма «БоМиК» вновь вышел вперед и команды ушли на перерыв уже при счете 2:1 в пользу чебоксарцев.

Вторую половину матча обе команды провели предельно собранно и, как ни старались, не смогли изменить счет в матче. Как итог, важнейшая победа «БоМиКа» - 2:1.