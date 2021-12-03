Чувашские судьи - лучшие!

В период с 3 по 4 декабря 2021 года в спортивном комплексе «Наша Арена» в Йошкар-Оле проходил XIX Межрегиональный турнир по футболу среди арбитров МОО ФС «Приволжье» памяти арбитра А.А. Хохрякова.

В соревновании приняли участие команды из 9 субъектов России: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская и Саратовская области, Республика Чувашия и Республика Татарстан, Пензенская, Самарская и Ульяновская области.

В первый игровой день наши судьи, несмотря на поражение в первой игре от Татарстана 0:1, смогли выйти из группы, причем сделали это с первого места! Обидчики чувашских рефери не смогли пробиться в полуфинал, уступив вторую строчку в "Группе В" судьям Самарской области.

М Группа А 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч 1 Чувашия 2:0 0:1 3:1 2:1 3 0 1 7-3 9 2 Самарская область 0:2 3:2 3:0 2:2 2 1 1 8-6 7 2 Татарстан 1:0 2:3 0:0 6:0 2 1 1 9-3 7 3 ФФ РМЭ 1:3 0:3 0:0 1:0 1 1 2 2-6 4 4 Ульяновская область 1:2 2:2 0:6 0:1 0 1 3 3-11 1

В финальном этапе наши также были неудержимы. Победы на Мордовией (3:0) и Марий Эл (3:2) впервые сделали чувашских судей победителями Межрегионального турнира по футболу среди арбитров МОО ФС «Приволжье».

М Финальная часть 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 Чувашия 3:0 2:0 3:2 3 0 0 8-2 9 2 Мордовия 0:3 0:0 1:0 1 1 1 1-3 4 3 Самарская область 0:2 0:0 1:1 0 2 1 1-3 2 4 Марий Эл 2:3 0:1 1:1 0 1 2 3-5 1

Состав "Чувашия": Ланцов Е.(вратарь), Кутлубердин И., Макшеева М., Мищенко А., Баторшин Д., Кустин С.(капитан), Кадушкин М., Жирнов В., Гагарин А., Юдин Н., Дергачев Д., Верхунов С.В.(тренер).

По итогам соревнований Сергей Кустин признан одним из лучших игроков турнира.

Также, по итогам Первенства МФС "Приволжье" Дмитрий Дергачев оказался в пятерке лучших арбитров сезона, а Сергей Верхунов попал в тройку лучших инспекторов. Напомним, что Дмитрий и Сергей уже получили признание по итогам внутренних соревнований этого сезона, став лучшим судьей и лучшим инспектором, соответственно.