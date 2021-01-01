Мише Григоряну - 75!

Еще в юные годы в Мише проявились два пристрастия — любовь к искусству и увлечение футболом, верность которым он сохраняет по настоящее время. Уже в 10-летнем возрасте он был принят в детскую футбольную команду «Ширак» (Ленинакан) и одновременно начал заниматься в художественной школе при Дворце пионеров. В 1963 году он поступил в Ереванское художественное училище и переехал в столицу Армении. Не забыл 17-летний Миша и о футболе, продолжив тренировки в одной из ереванских команд. Там к нему пришло первое признание, выразившееся в приглашении в молодежную сборную Армении. В ее составе он провел несколько матчей вместе с такими ставшими впоследствии известными в СССР футболистами как Левон Иштоян, Алеша и Фурман Абрамяны.

Во время службы в армии Миша выступал за сборную Группы Советских войск в Германии (ГСВГ). В одном из турниров в соперничестве с представителями армий других стран Варшавского Договора его команда заняла первое место. Довелось рядовому Григоряну вместе с товарищами по сборной ГСВГ выступить в товарищеском матче с молодежной сборной СССР.

После демобилизации М. Григорян завершил учебу в художественном училище и в 1971 году поступил на художественно-графический факультет Чувашского пединститута. В период обучения он был направлен на всесоюзную ударную стройку — возведение Чебоксарского завода промышленных тракторов, где в 1973-1979 г.г. работал главным художником. Он нашел единомышленников и вместе с ними создал футбольную команду «Строитель», успешно выступавшую в республиканских соревнованиях во второй группе Первенства Чувашии. В 1980 году ему на смену пришла более опытная команда, появившаяся на свет не без участия Григоряна.

С зарождением в Чувашии в начале 90 годов прошлого века ветеранского футбольного движения юбиляр приложил немало усилий для создания коллектива «Честр». Все 10 лет существования команды Миша Гришович был его бессменным капитаном. Он также выступил одним из инициатором проведения в Чувашии розыгрышей Кубка России среди ветеранов (пять раз М. Григорян будучи капитаном принимал главный приз за победу в этом турнире и еще дважды разделял с партнерами радость успеха как играющий тренер) и появления на свет в 1999 году Ассоциации ветеранов футбола российских регионов (АВФРР).

После окончания пединститута он 10 лет проработал главным художником в республиканском художественном фонде, а в 1988 году вернулся в альма-матер. С той поры вся его трудовая деятельность связана с пединститутом, где он преподает на кафедре живописи и подготовил за это время не одну сотню учеников. Участник всесоюзных, всероссийских, региональных, зональных и чувашских республиканских выставок. Персональные выставки М. Г. Григоряна прошли в Чебоксарах (1996, 1999, 2001, 2003 г.г.), а также в Швейцарии: Цюрих (2001 г.), Базель (2002 г.), Лугано (2003 г.). Участвовал в выставках в Германии, Финляндии, Турции, Чехословакии, Франции. С 1991 года он является членом Союза художников России. В 1997 году ему присвоено звание заслуженного, в 2002 году — народного художника Чувашии, а 2011 году — заслуженного художника России.

Будучи разносторонне одаренной личностью юбиляр также занимался чеканкой, создав серию работ с портретами русских писателей и знаменитых людей Чувашии, а также увлекался легкой атлетикой, став чемпионом Чувашии по прыжкам в высоту и получив звание мастера спорта СССР.

Не прерывает связей Миша Гришович с исторической родиной. Тема Армении — одна из главных в его творчестве. Очень остро он пережил трагедию в родном городе — разрушительное землетрясение, унесшее десятки тысяч жизней. Подобно тому, как Ленинакан восстал из руин и переживает новую эру своего существования, Миша Григорян преодолевает свои трудности и создает картины, вселяющие оптимизм и веру в будущее. Он поддерживает тесные связи с армянской диаспорой в Чебоксарах, объединив в одно время ее членом в футбольную команду. В 2008 году Миша Гришович выступил главным организатором Межрегионального турнира по мини-футболу среди ветеранов, посвященного памяти жертв землетрясения 1988 года в Армении. Всего в 2008-2014 г.г. при его непосредственном участии было проведено пять таких турниров, в том числе в Чебоксарах (дважды), Липецке, Саратове и Воронеже.

По своей натуре Григорян очень общителен и всегда окружен друзьями. Его знаменитая мастерская на 17 этаже монолитного дома напротив Дворца культуры «Салют» в свободное от работы время никогда не пустует. У Миши Гришовича есть традиция дарить наиболее отличившимся футболистам свои картины. Он как бы передает через них часть своей души, делится умением добиваться успехов и подеждать.

Желаем Мише Гришовичу Григоряну долгих лет жизни и новых творческих успехов, а также счастья и благополучия в семье!