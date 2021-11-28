"БоМиК" побеждает в Кубке МФС "Приволжье"!

В течение трех дней 7 мини-футбольных команд из Сергача, Ульяновска, Казани и Чебоксар по круговой системе разыгрывали Кубок МФС «Приволжье». По итогам первого дня лидерство в турнире захватили ульяновский «ПСК-Проминжиниринг» и наш «БоМиК». Команды со 100% результатом вошли в следующий игровой день, который должен был стать определяющим, ведь лидеры играли между собой. Победа в очном противостоянии, по сути, гарантировала одной из команд победу в Кубке.

Большая ответственность за результат предопределила характер главной игры турнира. В таком матче пропущенный гол мог сильно навредить планам команды. Понимая это, и ульяновцы, и чебоксарцы, предельно аккуратно играли в обороне, не позволяя сопернику отличиться. На перерыв команды ушли при счете 0:0. После отдыха характер игры не поменялся. Зато удалось поменять цифру на табло. К радости чувашских болельщиков, за 7 минут до конца матча Яковлев Стас сменил унылые 0:0 на более приятные нам 1:0 в пользу «БоМиКа»! К счастью, табло вновь «ушло в спячку» и финальный свисток арбитра возвестил о важнейшей победе подопечных Рената Камалетдинова!

Теперь, чтобы стать обладателем Кубка «БоМиКу» необходимо было не проиграть казанскому «Лучу». Победа 6:2 сделала «БоМиК» победителем Кубка МФС «Приволжье» - 2021.

«БоМиК» стал первым в истории чувашских команд, одержавшим победу в Кубке Приволжья по мини-футболу!

Приятным дополнением к успеху всей команды стали индивидуальные награды Илье Попову и Алексею Лесину. Организаторы признали Илью лучшим защитником Кубка, а Алексея - лучшим игроком!

А что же другие наши команды? «Спартак» одержал лишь одну победу над местным «Кристаллом» и не смог побороться за тройку. Зато «Эврика-ЧГУ» была близка к тому, чтобы занять место на пъедестале, но поражение от «Платона» в последнем туре отбросила студентов на 4 строчку.