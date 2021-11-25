С 26 по 28 ноября в ФОК «Лидер» города Сергач Нижегородской области пройдет Открытый Кубок МФС «Приволжье» по мини-футболу среди любительских мужских команд.
Из 7 команд-участниц наши будут представлены тремя чебоксарскими коллективами – «Спартак», «Эврика-ЧГУ» и «БоМиК». Последние в среду матчем против МФК Института Экономики в Чемпионате Казани провели проверку сил перед предстоящим турниром. Несмотря на неудачную игру во внутренних турнирах, «БоМиК» похоже смог найти в себе силы переломить неприятную ситуацию и одержал уверенную победу – 5:1.
Расписание игр на 26 ноября
11:15 «БоМиК» - «Эврика-ЧГУ»
12:30 ПСК Ульяновск - «Спартак»
13:45 «Платон» Ульяновск - «БоМиК»
15:00 «Спартак» - «Луч» Казань
16:15 «Эврика-ЧГУ» - «Кристалл» Сергач