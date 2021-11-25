С 26 по 28 ноября в ФОК «Лидер» города Сергач Нижегородской области пройдет Открытый Кубок МФС «Приволжье» по мини-футболу среди любительских мужских команд.

Из 7 команд-участниц наши будут представлены тремя чебоксарскими коллективами – «Спартак», «Эврика-ЧГУ» и «БоМиК». Последние в среду матчем против МФК Института Экономики в Чемпионате Казани провели проверку сил перед предстоящим турниром. Несмотря на неудачную игру во внутренних турнирах, «БоМиК» похоже смог найти в себе силы переломить неприятную ситуацию и одержал уверенную победу – 5:1.

Расписание игр на 26 ноября

11:15 «БоМиК» - «Эврика-ЧГУ»

12:30 ПСК Ульяновск - «Спартак»

13:45 «Платон» Ульяновск - «БоМиК»

15:00 «Спартак» - «Луч» Казань

16:15 «Эврика-ЧГУ» - «Кристалл» Сергач