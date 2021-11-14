ЗМК повержен

После осечки «БоМиКа» в прошлом туре в матче против «Кайрос», чебоксарцы и «Казаньоргсинтез» сравнялись по количеству очков в Чемпионате города Казани. Казанцы раньше наших начали свой матч 6 тура против «Энергии» и вновь сделали подарок команде Рената Камалетдинова, сыграв вничью. Для того, чтобы вновь выйти в единоличные лидеры, «БоМиКу» необходимо было выиграть свой матч против зеленодольского ЗМК. С этой задачей, хоть и без былого блеска, «БоМиК» справился. Помимо дублей Алексея Лесина и Улугбека Ибрагимова, стоит также отметить очередной гол голкипера чебоксарцев Булата Гайнатуллина. Трудная победа 7:3 вывела «БоМиК» на чистое первое место.