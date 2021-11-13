Начало положено

Сегодня в спортивном зале ЧГУ стартовал чемпионат Чувашской республики по мини-футболу. В матче открытия чемпионата «Канмаш-Лидер» разгромил ЧГПУ – 9:1. Хет-трик на счету капитана канашцев Андрея Федорова. В следующем матче голевой запал значительно убавился и зрители матча СК «Воля» - «Рать» увидели лишь три гола, два из которых в копилке команды из Чебоксарского района. После небольшой передышки обилие голов вернулось. Хозяева площадки «Эврика-ЧГУ» не смогли оказать достойное сопротивление команде «Ядринмолоко» - 1:8. Но переплюнули всех футзалисты «БоМиКа». Двенадцать «банок» в ворота урмарцев вывели команду Рената Камалетдинова на первую позицию чемпионата Чувашии. Матч между ГАИ-Green Go и Сборной ЧГУ перенесен на неопределенный срок.