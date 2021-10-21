Легкая прогулка

В третьем туре Первенства Казани по мини-футболу подопечным Рената Камалетдинова предстояло встретиться с аутсайдером турнира, не набравшим в стартовых турах ни одного очка - МФК КНИТУ-КАИ.

В первом тайме казанцы еще смогли сохранить лицо, пропустив от чебоксарцев лишь дважды (Ромашкин, Ибрагимов). А вот после перерыва "БоМиК" значительно превзошел соперника, огрузив ему еще "пятерочку". Победа 7:0 позволила нашей дружине выйти на первое место в турнирной таблице, опередив МФК "Казаньоргсинтез", имеющих на одну игру меньше.