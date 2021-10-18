Стартовал турнир памяти Льва Яшина

17 октября 2021 года в Москве на "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Л.И. Яшина" состоялось торжественное открытие XX турнира по футболу среди команд ветеранов органов безопасности и правопорядка, посвященного памяти лучшего вратаря 20 века Льва Ивановича Яшина. По окончании данного мероприятия состоялся гала-матч между ветеранами московского "Динамо", в составе которого сыграли Алексей Прудников (Олимпийский чемпион по футболу 1988 года), Игорь Колыванов, Омари Тетрадзе, Эрих Якимович, Максим Ромащенко, Эрик Корчагин, Олег Саматов, Александр Смирнов, Сергей Гришин и другие, и сборной участников турнира, за которую выступил наш земляк Дмитрий Володарский. Увлекательный поединок закончился со счётом 6:3 в пользу более мастеровитых ветеранов московского "Динамо".

К XX турниру был выпущен красочный буклет (автор-составитель - Алексей Гриценко), в котором отражена история прошедших турниров и представлена уникальная фототека. Инвестором создания данного буклета стал директор ООО "АВК" Александр Валерьевич Кучкасов, известный в республике футбольный меценат. Он был приглашен на торжественное открытие турнира и презентовал буклет вдове Л.И. Яшина - Валентине Тимофеевне, преемнику Л.И Яшина в московском "Динамо" и сборной СССР Владимиру Пильгую и другим почетным гостям турнира.

Сам турнир пройдет под сводами футбольного комплекса ЦСКА в период с 18 по 22 октября. В этом году в Москве для участия в турнире высадился как никогда большой десант ветеранов футбола из Чувашии. Так, Сергей Александров, Дмитрий Володарский и Андрей Кочанов будут защищать цвета команды ветеранов "Динамо-32" ФСИН России, а Николай Абрамов и Андрей Прокопьев - "Динамо-25" МВД России.

Мы будем очень пристально следить за ходом турнира и оперативно информировать уважаемых любителей футбола.