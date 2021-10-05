"Волга" снова чемпион!

За тур до окончания Первенства Чувашской Республики среди ветеранов старше 40 лет чебоксарская "Волга" вновь стала его победителем. Это уже 17й чемпионский титул волжан с момента основания команды. К слову, за последние 15 лет "Волга" уступила пальму первенства лишь однажды. В 2013 году прервать гегемонию команды с чапаевского поселка смогли "Крылья", после чего победная серия "Волги" продолжилась.

Новочебоксарский "Комплект21" не смог навязать борьбу многолетнему чемпиону и, после двух поражений кряду (1:5 - "Крыльям" и 1:2 - "Стали"), потерял все шансы на победу в турнире.

Бронза первенства досталась чебоксарским "Крыльям".

Финальная "восьмерка" (итоги)