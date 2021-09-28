Хозяева не оставили шансов

В период с 23 по 25 сентября 2021 года в городе Казани прошел Первый Международный турнир среди силовых структур по мини-футболу, посвященный памяти Льва Ивановича Яшина. В торжественном открытии турнира приняли участие заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» Николай Толстых, первый заместитель Председателя РОО «Динамо» №32, ФСИН России - Юрий Чуприна, первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин, помощник премьер-министра Республики Татарстан Дауфит Хамадишин, Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – Начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин, председатель Федерации футбола Республики Татарстан Александр Гусев, первый заместитель председатель ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин, начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев.

«Этот турнир отличается высокой организацией и комфортными условиями для игроков. Здесь отличный газон и условия. Даже дождливая погода никак не повлияет на азарт и высокий уровень спортивной борьбы, которая будет проходить на футбольном поле», - отметил заместитель председателя Общества «Динамо» Николай Толстых.

На открытии турнира в качестве почетного гостя присутствовал экс-заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Игорь Головин, являющийся в настоящее время начальником отдела информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности Министерства спорта Республики Татарстан.

В формате видеообращения к участникам первого Международного межведомственного турнира обратилась супруга великого динамовского спортсмена, лучшего голкипера мирового футбола Льва Яшина – Валентина Тимофеевна, которая отметила: «Турнир по мини-футболу среди силовых структур объединит на поле людей, которые в жизни выполняют схожие задачи, а условия спортивной борьбы дадут им возможность проявить сплоченность, волю к победе, лидерство».

Международные соревнования среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации проводились под патронажем физкультурно-спортивного общества «Динамо». В соревнованиях в возрастной категории «35+» принимали участие 8 сборных, представляющих ФСИН России, УФСИН России по Республике Татарстан, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан, команды силовых структур из Республики Беларусь, Алтайского края, Чувашской и Удмуртской Республик.

Победителем Первого Международного турнира по мини-футболу среди команд силовых структур, посвященного памяти лучшего вратаря мира Льва Ивановича Яшина, стала сборная Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан. С первого дня турнира среди силовиков татарстанские пожарные и спасатели обозначили своё игровое преимущество, уверенно обыгрывая одного соперника за другим. Сначала на предварительном этапе они с одинаковым счетом 5:3 переиграли поочередно команды Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь и УФСИН России по Алтайскому краю. В матче за лидерство в группе одержана уверенная победа над еще одной командой из Республики Беларусь - «Полесскими зубрами» со счетом 7:1.

В решающих поединках команда МЧС не оставила ни единого шанса своим соперникам и обыграла их с редкими даже для мини-футбола счетами. Так, в полуфинале были разгромлены «Ветераны футбола» из Чувашской Республики - 13:3, а в финале – команда «Динамо» №32» ФСИН России - 10:0.

«Большое спасибо организаторам этого замечательного турнира. В Казань приехали команды из регионов России и Беларуси, благодаря чему мы пообщались и обменялись опытом. Скажу честно, что мы готовились к этому турниру, настраивались на победу, так как наша команда является действующим победителем первенства «Динамо», поэтому нам было важно поддержать свое реноме. Я очень рад итоговому результату и поздравил наших футболистов-коллег. Они достойно отыграли, молодцы!» - отметил по итогам турнира начальник Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин.

Что касается выступления команды из Чувашии на данном турнире, то занятое ей четвертое место следует признать вполне удовлетворительным результатом. После отказа Чувашского совета «Динамо» направить свою команду на ведомственный турнир, проводимый под эгидой ВФСО «Динамо», команда ветеранов футбола Чувашской Республики была сформирована в самый последний момент с привлечением четверки игроков из Ульяновской области и еще одного мини-футболиста из Зеленодольска Республики Татарстан. Костяк нашей команды составили Сергей Александров, Александр и Роман Григорьевы, Евгений Мамайкин, которые в свое время кстати, небезуспешно защищали цвета ФК «Динамо» (Чебоксары). Естественно, ни о какой командной сыгранности не могло быть и речи, так как игроки нашей команды собрались в полном составе лишь перед самым началом турнира уже непосредственно на спортивном объекте – казанском СЦ «Динамо». Тем не менее, проявив недюжинный характер и немалую долю футбольного мастерства, наши ветераны футбола сумели пробиться в полуфинал из очень непростой предварительной группы, наращивая свои спортивные результаты по ходу турнира. Так, после поражения от команды Центрального аппарата ФСИН России – «Динамо № 32» - со счетом 3:4 (голы на счету Сергея Александрова, Владислава Чугунова и Сергея Филянина), последовала нулевая ничья с УФСИН России по Республике Татарстан – 0:0 и, наконец, долгожданная победа над динамовцами из Удмуртии – 3:2 (Александр Григорьев-2, Дмитрий Тимофеев-1), которая вывела наших ветеранов в полуфинал.

В полуфинале ветеранам футбола Чувашии противостоял будущий победитель турнира - сборная ГУ МЧС России по Республике Татарстан. На этот раз упорной борьбы не получилось – татарстанские пожарные и спасатели отгрузили в наши ворота 13 голов, на что наши земляки ответили лишь тремя «уколами», которые на счету Сергея Александрова, Дмитрия Тимофеева и Сергея Мамелина. А вот от матча за «бронзу» ветеранам футбола Чувашии по объективным причинам пришлось отказаться, поэтому третью ступеньку на пьедестале почета без борьбы заняли мини-футболисты из УФСИН России по Алтайскому краю. Наша команда закончила турнир на 4 месте. Участие в турнире команды «Ветераны футбола» обеспечила финансовая поддержка руководителей ОАО «ПМК-8» (Цивильск) Виталия Николаевича Ижелева и Павла Сергеевича Михайлова.

Технические результаты турнира:

Предварительный этап:

Подгруппа «А»: ДИН МВД Республики Беларусь — ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан — 3:5 (0:1). «Полесские зубры» - УФСИН по Алтайскому краю – 0:5 (0:3). ДИН МВД Республики Беларусь — «Полесские зубры» — 5:1 (2:0). УФСИН по Алтайскому краю - ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан — 3:5 (2:3). ДИН МВД Республики Беларусь - УФСИН по Алтайскому краю – 1:4 (1:1). ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан – «Полесские зубры» - 7:1 (3:0).