Команда из Чувашии сыграет с московским "Спартаком"

Завтра в Дворце Спорта "Динамо" в Москве состоится товарищеский матч между столичным "Спартаком" и командой "БоМиК" из города Цивильск Чувашской Республики. Его проведение стало возможным после личной договоренности руководителей клубов и будет проходить хоть и в дружественной, но в максимально приближенной к боевой атмосфере.

Несмотря на то, что "Спартак" выступает во второй по рангу лиге мини-футбола в России (Пари-матч - Высшая лига. Конференция "Запад"), этот поединок интересен не только со спортивной точки зрения (напомним, что "БоМиК" продолжает подготовку к чемпионату Казани и Кубку Приволжья), но и в части продвижения чувашского клубного мини-футбола в массы.