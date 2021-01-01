В Чебоксарах прошел первый клубный Чемпионат Европы

О формате турнира

Соревнования проходили на новом тренировочном футбольном поле на территории стадиона «Олимпийский». В ходе торжественной церемонии участников и гостей чемпионата приветствовали министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров, президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации инвалидов «Федерация слепых футболистов» Николай Береговой, депутат Государственной Думы Игорь Моляков и другие почётные гости.

В первом в истории клубном чемпионате Европы по футболу 5Х5 среди тотально слепых «Равные возможности» приняли участие 11 команд, в их числе две женские. Из-за существующих ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в мире не все желающие смогли приехать на этот турнир.

В борьбу за титул чемпиона Европы вступили команды из Казахстана, Республики Беларусь, Московской области, Республики Татарстан, Нижегородской области и Краснодарского края.

Теперь, собственно о правилах. Команды, состоящие из четырех полевых и вратаря играют на площадке размером 40х20, окруженной бортиками по 1,3 метра высотой. Мяч с трещеткой внутри немного меньше обычного, тяжелее и почти не отскакивает от земли. Офсайды и ауты по понятным причинам отсутствуют. Длительность матчй - два тайма по 25 минут с 10-минутным перерывом. Чтобы уравнять шансы, все игроки носят светонепроницаемые повязки, кроме вратарей — они должны быть зрячими. Также в каждой команде присутствует ассистент (гид), который располагается за воротами соперника и подсказывает своим игрокам местонахождение ворот.

Итоги турнира

В трехдневных состязаниях приняли участие как мужские команды, так и женские. Представительницы прекрасного пола показали отличную слаженность и по уровню сыгранности нисколько не уступили мужским коллективам. По результатам всех матчей лидерами стали девушки из дзержинского клуба «Орбита-Юниор», обошедшие в турнирной таблице команды «Второе дыхание» из Новороссийска и «Рубин» из Татарстана.

Мужские футбольные дружины был разделены на две группы – А (профессиональные) и В (начинающие). В группе А заслуженную победу праздновал клуб «Орбита-Юниор» из Дзержинска. На втором месте – «Авангард» из подмосковного г. Мытищи. Третьими стали футболисты минского «РЦПО», обошедшие нижегородскую «Волгу».

Не менее интересной выдалась борьба за награды в группе В, где титул чемпионов выиграли футболисты из новороссийского «Второго дыхания». «Серебро» и «бронзу» завоевали команды «Кайрат» и «Кишинев», представляющие Казахстан и Молдову. В шаге от пьедестала почета остались спортсмены «Рубина» из Татарстана.