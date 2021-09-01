Алексей Лесин чемпион России!

С 25 по 27 июня 2021 года в "Крокус Сити Холл" прошел Шестой всероссийский турнир среди региональных отделений КПРФ - "Таланты России". В этом году состязание установило рекорд по количеству участников - 36 команд. Среди них оказалось сразу девять дебютантов: Ярославль, Кемерово, Кострома, Чебоксары, Серпухов, Белгород, Тверь, Оренбург и особый гость турнира - команда Донецкой области.

По итогам нынешних соревнований у турнира появился первый двукратный победитель - сборная Казани. Приятно отметить, что в составе команды из Татарстана выступал воспитанник чувашского футбола Алексей Лесин!

Алексей стал первым из чувашских футболистов, ставшим чемпионом России среди команд региональных отделений КПРФ. Поздравляем!