«С.С.С.Р.» первый победитель турнира 8х8 среди ветеранов 50+

Вслед за турниром у взрослых, подошло к завершению I Открытое Первенство Федерации футбола Чувашской Республики среди ветеранов старше 50 лет в формате 8 на 8.

Футболисты «С.С.С.Р.», не потерпев ни одного поражения, обеспечили себе первое место в турнире уже за несколько туров до окончания. Серебро «Крыльев» также практически не вызывало сомнений. А вот борьба за бронзу шла вплоть до заключительного тура.

«Локомотив-Янтиково» и «Сталь» перед последней игрой имели равное количество очков и, даже, матчи между собой имели равные показатели (1:2, 3:2). А вот общая разница забитых и пропущенных голов в пользу канашцев 13:5 делала их выше сталеваров в текущей турнирной таблице. Поэтому матчи «Локомотив-Янтиково» - «Моргауши» и «Сталь» - «Цивиль» имели важное значение в распределении мест не только в плане набранных очков, но разницы забитых и пропущенных.

В итоге, одержав победы с разницей в 3 мяча, обе команды остались "при своих". Поздравляем «Локомотив-Янтиково» с бронзой!