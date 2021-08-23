"Химик-АВГУСТ" лучшая команда 8х8

Завершился II Чемпионат Чувашской Республики по футболу в формате 8х8. Восемь команд в течение 4-х месяцев боролись за звание сильнейшей футбольной республиканской команды в формате 8х8.

«Химик-АВГУСТ», вслед за победой в полноформатном Чемпионате Республики, уверенно выиграл главный трофей в турнире 8х8. Подопечные Александра Строгонова за 3 тура до окончания стали недосягаемыми для конкурентов, позволив соперникам лишь раз отнять очки (1:1 против ФК «Чурачики»).

Судьба серебряных медалей решалась в предпоследнем туре Чемпионата, когда в очном противостоянии встречались «Волга-ТАВ» и ФК «Чурачики». Чебоксарцев в этом матче устраивала даже ничья. Волжане уверенно начали матч, и к концу первой половины голы Андреева и Осипова обеспечили «Волге» хороший задел - 2:0. Пропущенный гол от капитана ФК «Чурачики» Дмитрия Васильева в середине второго тайма не повлиял на итоговое распределение сил в матче. Победа «Волги» обеспечила команде с Чапаевского поселка вторую строчку в турнирной таблице, бронза досталась ФК «Чурачики».

По итогам соревнований лучшими игроками в номинациях были признаны:

«Лучший игрок» - Антонов Антон («Химик-АВГУСТ»)

«Лучший защитник» - Усачев Михаил (ФК «Чурачики»)

«Лучший вратарь» - Ефимов Евгений («Волга-ТАВ»)

«Лучший бомбардир» - Матвеев Алексей («Романа»)