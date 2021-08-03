Страхование детей от травм в спорте

Для того, чтобы застраховать ребенка от травм для начала нужно определиться с видом страхования: действие полиса только на тренировках и соревнованиях или же это будет полис с круглосуточным покрытием.

Тариф "Спорт"

В первом случае («1 год. Только спорт») страховой случай будет распространяться лишь на НС, случившиеся во время тренировок или официальных соревнований по выбранному виду спорта в течение всего календарного года.

Травма, полученная на площадке во дворе, как страховой случай рассматриваться не будет.

Сервис также позволяет оформить полис страхования жизни и здоровья ребенка спортсмена даже на однодневное соревнование. Для этого необходимо выбрать опцию «Указать период» и выбрать необходимый срок, от 1 дня до года. Минимальная стоимость страховки по данному варианту с нашей скидкой будет составлять всего 99 рублей. Получить скидку и выбрать подходящий вариант можно в калькуляторе страхования спортсменов

Тариф "Круглосуточно"

Круглосуточная страховка 24/7 подойдет, если ваш малыш активен и вне спортивной секции. Спортивная страховка для детей с круглосуточным покрытием покрывает любые ЧП вне зависимости от времени и места их наступления. Разница в стоимости будет не значительна, зато и диапазон защиты покроет все риски и не важно, горка ли это во дворе или езда на велосипеде. Полис от НС 24/7 подходит юным спортсменам, просто активным детям, зона покрытия "По Всему Миру", оформляется на 1 год.

Нужна ли вообще страховка?

В отличие от детей, занятых в профессиональном спорте, обычным детям страховка нужна не всегда. Но задавая себе этот вопрос, вам необходимо задуматься - будет ли ваш ребенок аккуратен играя со сверстниками, не получит ли он травму в школе или во дворе...

Мы постарались помочь вам разобраться с ньюансами страхования спортсменов на примере одного из лучших сервисов онлайн страхования, а выбор, конечно, делать вам. Каждому, кто захочет застраховаться по ссылке нашего партнера, мы дарим 10% скидку на стоимость любого полиса сервиса!

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