РФС провел вебинар про антидопинг

С 29 июня по 1 июля состоялся вебинар на тему Антидопингового обеспечения в региональных Федерациях футбола. От Федерации футбола Чувашской Республики в конференции принял участие ответственный секретарь, а теперь и ответственный за антидопинговое обеспечение в ОО "Федерация футбола ЧР" Роман Александрович Кожатов.

Главный специалист отдела реализации образовательных программ РАА "РУСАДА" Кирилл Волобуев в течение 3-х дней знакомил слушателей с основными аспектами в работе по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в региональных футбольных федерациях. Итогом вебинара стал тест, по результатам которого Роман получил Сертификат, дающий право на проведение антидопинговых семинаров.

Хорошую работу участников отметил председатель Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов, который также принимал участие в конференции. Ранее Эдуард Безуглов получил Сертификат РУСАДА, подтверждающий его участие в научно-методическом семинаре РАА "РУСАДА" на тему "Антидопинговое обеспечение", которое предоставляет право председателю Медицинского комитета РФС организовывать антидопинговые семинары в общероссийских спортивных федерациях для спортсменов и персонала спортсменов.

Роман Кожатов, ответственный секретарь ОО "Федерация футбола Чувашской Республики":

— Вебинар прошёл в хорошей рабочей атмосфере. В ходе конференции мы разобрали тему допинга в футболе, поговорили о видах наказаний существующих за нарушение Антидопингового кодекса. Также подробно разобрали важный вопрос о терапевтическом использовании запрещённых препаратов, как его можно получить и за что может быть наложена дисквалификация.