"Восход" побеждает в пляжке для детей

Впервые за всю историю чувашского футбола состоялся первый турнир по пляжному футболу для детей. Мальчишки и девчонки 2009-11 г.р. вышли на песочек "Левобережного пляжа", чтобы сразиться за победу в I Открытом первенстве города Чебоксары по пляжному футболу среди детей 12-летнего возраста и младше.
Гости из соседней республики Марий Эл оказались на голову сильнее оппонентов и уверенно завоевали первое место. А вот обладателей серебряных и бронзовых медалей определили лишь дополнительные показатели. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей среди трех команд набравших по 6 очков лучшей командой стала янтиковская команда - ФСК "Аль" (тренер - Сергей Михайлов). Подопечные Игоря Кириллова ("Юниор" Кугеси) стали в итоговой таблице третьими. А вот вторя команда "Восхода" не попала в призеры из-за крупного поражения в последней игре и осталась без медалей. Стоит также отметить коллектив из микрорайона Новый Город в Чебоксарах. Команда, составленная в основном из девочек, не смогла оказать достойное сопротивление ребятам, зато получила массу положительных эмоций, прекрасно проведя время на левом берегу Волги.
|М
|
Пляжный футбол - дети. 2009-11 г.р.
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Восход» п.Красногорский, Марий Эл
|7:3
|4:0
|16:2
|13:1
|4
|0
|0
|40-6
|12
|2
|ФСК «Аль» с.Янтиково
|3:7
|1:4
|10:3
|13:1
|2
|0
|2
|27-15
|6
|3
|«Юниор» п.Кугеси
|0:4
|4:1
|3:5
|10:0
|2
|0
|2
|17-10
|6
|4
|«Восход-2» Марий Эл
|2:16
|3:10
|5:3
|7:0
|2
|0
|2
|17-29
|6
|5
|«Велтаун» г. Чебоксары
|1:13
|1:13
|0:10
|0:7
|0
|0
|4
|2-43
|0
Победитель - "Восход" Марий Эл
ФСК "Аль" Янтиково - 2 место
Лучшие игроки в своих номинациях: