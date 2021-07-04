"Восход" побеждает в пляжке для детей

Впервые за всю историю чувашского футбола состоялся первый турнир по пляжному футболу для детей. Мальчишки и девчонки 2009-11 г.р. вышли на песочек "Левобережного пляжа", чтобы сразиться за победу в I Открытом первенстве города Чебоксары по пляжному футболу среди детей 12-летнего возраста и младше.

Гости из соседней республики Марий Эл оказались на голову сильнее оппонентов и уверенно завоевали первое место. А вот обладателей серебряных и бронзовых медалей определили лишь дополнительные показатели. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей среди трех команд набравших по 6 очков лучшей командой стала янтиковская команда - ФСК "Аль" (тренер - Сергей Михайлов). Подопечные Игоря Кириллова ("Юниор" Кугеси) стали в итоговой таблице третьими. А вот вторя команда "Восхода" не попала в призеры из-за крупного поражения в последней игре и осталась без медалей. Стоит также отметить коллектив из микрорайона Новый Город в Чебоксарах. Команда, составленная в основном из девочек, не смогла оказать достойное сопротивление ребятам, зато получила массу положительных эмоций, прекрасно проведя время на левом берегу Волги.

М Пляжный футбол - дети. 2009-11 г.р. 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч 1 «Восход» п.Красногорский, Марий Эл 7:3 4:0 16:2 13:1 4 0 0 40-6 12 2 ФСК «Аль» с.Янтиково 3:7 1:4 10:3 13:1 2 0 2 27-15 6 3 «Юниор» п.Кугеси 0:4 4:1 3:5 10:0 2 0 2 17-10 6 4 «Восход-2» Марий Эл 2:16 3:10 5:3 7:0 2 0 2 17-29 6 5 «Велтаун» г. Чебоксары 1:13 1:13 0:10 0:7 0 0 4 2-43 0

Победитель - "Восход" Марий Эл

ФСК "Аль" Янтиково - 2 место

Лучшие игроки в своих номинациях:

Лучший вратарь - Потапов Арсений (ФСК "Аль" Янтиково)

Лучший защитник - Степанов Тимур ("Восход" Марий Эл)

Лучший нападающий - Игнатьев Роман ("Юниор" Кугеси)