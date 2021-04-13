СОШ №17 сыграла в финале III этапа "Мини-футбол - в школу"

Достойно выступить на III этапе всероссийского конкурса "Мини-футбол - в школу" из всех представленных нашей республикой команд удалось, пожалуй, лишь новочебоксарской СОШ №17. Ребята представляющие 2007-08 г.р. уверенно прошли групповой этап (Татарстан - 1:0, Пензенская область - 4:2) и с первого места вышли в четвертьфинал.

В 1/4 финала подопечные Сергея Кирсанова в серии послематчевых пенальти обыграли Мордовию (основное время - 2:2, по пенальти 4:2), после чего им предстоял матч за выход в финал против Пермских школьников. И тут чувашские футболисты оказались сильнее, но уже в основное время - 3:1.

Финальный матч против Кирова выдался весьма напряженным, но, к сожалению, не пользу нашей команды. Поражение 2:3 лишило новочебоксарцев возможности представить республику на заключительном этапе конкурса.