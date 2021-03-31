Приятное серебро из Иваново

27-28 января 2021 года в городе Иваново в футбольном манеже «Локомотив» состоялся I Межрегиональный турнир по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 60 лет «Возрождение».

В турнире приняли участие ветеранские коллективы из Москвы, Владимирской, Ивановской, Московской и Тверской областей и республики Чувашия. Наш регион представляла чебоксарская команда «Волга» (руководитель — Юрий Андреевич Краснов).

На предварительном этапе наши земляки уверенно обыграли команду со звучным названием «Реал» (Тверь) — 2:0 (Сергей Миронов, Михаил Богаратов). В следующем матче наши неожиданно крупно уступили столичной «Московии» — 1:5 (Юрий Вислобоков), причем обидчиками волжан стали Гарник Авалян (дважды) и Андрей Груздев, которые не раз выступали за ветеранские коллективы Чувашии. В финальную часть турнира «Волга» вышла со второго места, где их ожидала встреча с хозяевами - «Текстиль-Союзом».

Основное время полуфинала против ивановцев не выявило победителя — 1:1 (Михаил Богаратов), а вот в серии послематчевых пенальти чувашские футболисты оказались сильнее — 2:1 (отличились Николай Павлов и Михаил Богаратов). В другом полуфинале «Московия» легко разобралась с подмосковным «Алмазом» - 2:0 за счет двух голов Гарника Аваляна.

В главном поединке турнира судьба вновь свела «Московию» и «Волгу». На этот раз борьба была более упорной, чем на предварительном этапе. В середине первого тайма «москвич» Гарник Авалян был грубо остановлен в чужой штрафной капитаном волжан Юрием Красновым, после чего был справедливо назначен 11-метровый штрафной удар. Сам пострадавший с «точки» привел приговор в исполнение. На последней минуте первой половины игры уже игрок «Московии» Михаил Рогов допустил в своей штрафной технический брак, неосмотрительно сыграв рукой. Михаил Богаратов также уверенно реализовал пенальти. Второй тайм протекал по тому же сценарию. Москвичи атаковали чуть больше, наши земляки отвечали острыми контратаками. И когда казалось, что серию послематчевых пенальти не избежать, свое веское слово вновь сказал Гарник Авалян. За 4 минуты до конца матча его сольный проход был прерван недозволенным приемом в штрафной площади «волжан». Очередной пенальти и, снова, точно. 1:2. На последних минутах волжане устроили подобие решающего штурма и даже дважды били головой из неплохих позиций, но футбольный бог на этот раз был на стороне «Московии». Лучшим игроком в составе волжан был признан Юрий Краснов. В утешительном финале «Текстиль-Союз» вдоволь покуражился над «Алмазом», отгрузив тому три безответных мяча.