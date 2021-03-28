"Спартак" побеждает в Открытом зимнем Первенстве

В финальном поединке Открытого зимнего Первенства города Чебоксары по футболу красно-белым противостоял кугесьский "Ротор". Исход финала предрешил дубль спартаковца Максима Волкова на 28-й и 67-й минутах. Точный удар Игоря Яковлева в концовке лишь закрепил успех подопечных Руслана Кадушкина и Олега Митарова, с чем мы их и поздравляем!

В матче за бронзу цивильский "БоМиК" не испытал проблем против чебоксарской "Энергии" - 5:1. Максим Иванов, оформивший в этом матче дубль, смог обойти лидировавшего Вадима Богородского из "ДЮСШ-Шумерля" и с 11-ю голами стать лучшим бомбардиром Открытого зимнего Первенства города Чебоксары сезона 2021 года.