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"Спартак" побеждает в Открытом зимнем Первенстве

В финальном поединке Открытого зимнего Первенства города Чебоксары по футболу красно-белым противостоял кугесьский "Ротор". Исход финала предрешил дубль спартаковца Максима Волкова на 28-й и 67-й минутах. Точный удар Игоря Яковлева в концовке лишь закрепил успех подопечных Руслана Кадушкина и Олега Митарова, с чем мы их и поздравляем!

Спартак Чебоксары победитель зимнего первенства 2021 года
Ротор Кугеси зимнее первенство 2021 года

В матче за бронзу цивильский "БоМиК" не испытал проблем против чебоксарской "Энергии" - 5:1. Максим Иванов, оформивший в этом матче дубль, смог обойти лидировавшего Вадима Богородского из "ДЮСШ-Шумерля" и с 11-ю голами стать лучшим бомбардиром Открытого зимнего Первенства города Чебоксары сезона 2021 года.

Бомик Цивильск бронзовый призер зимнего Первенства города Чебоксары 2021 года

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