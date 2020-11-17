Кто виноват в том, что Россия проиграла Турции – игроки или арбитр?

В последней встрече сборной России против Турции мы уступили со счетом 2:3, но итоговый результат вызвал множество вопросов как у болельщиков, так и у множества экспертов, таких как сайт https://stavkifb.ru/ и другие. Арбитр из Польши Шимон Марциняк должен был разрешить два спорных эпизода, и в обоих его решение было не в пользу нашей команды. В этом материале мы подробно разберемся в обоих эпизодах, чтобы понять, действительно ли решение судьи было справедливым.

Удаление Семенова

По словам экспертов, между Семеновым и его соперником из другой сборной была простая борьба за позицию. Точно так же и со стороны турецкого футболиста были попытки удержать нашего игрока и потянуть его за собой. Судья просто не разбирался в этом эпизоде, потому что в действительности там не было никакого нарушения. Но если он принял решение о том, что со стороны российского игрока произошел фол, то здесь, определенно, красная карточка.

Пенальти на 52-й минуте

Назначение пенальти в ворота сборной России, по мнению экспертов, также является грубой ошибкой, потому что Кузяев, которого арбитр обвинил в серьезном фоле, на самом деле играл в мяч, в связи с чем одиннадцатиметровый был абсолютно незаслуженным. При этом, если посмотреть повтор, можно заметить, что польский судья находился в хорошей позиции для грамотной оценки ситуации, но в результате также не стал разбираться в этом моменте.

Итоговое мнение экспертов заключается в том, что в поражении сборной России виноват больше именно арбитр, а не сами игроки. Помимо того, что противоположная команда получила фактическое преимущество в виде штрафного и пенальти, подобные решения влияют на моральное состояние нашей команды. Более того, им уже с ранних минут пришлось играть в меньшинстве, а выигрывать в таких условиях крайне тяжело. В подобной ситуации можно даже поаплодировать российским футболистам, которые в настолько жесткой борьбе смогли проиграть с разрывом всего в один мяч.

Почему так произошло?

Большинство считает, что проблема в том, что преимущественное большинство судей привыкли отталкиваться от наличия VAR, а в случае его отсутствия просто не могут нормально выполнять свою единственную обязанность. Можно без преувеличения сказать, что судейство Марциняка было абсолютно халатным, и в особенности это касается назначения пенальти в наши ворота. Если момент с Семеновым еще заслуживает понимания, потому что увидеть, как турецкий игрок использовал руки, можно было только на повторе, то пенальти является грубейшей ошибкой.