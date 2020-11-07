«Волга» подтверждает статус чемпиона

Заключительный тур должен был дать ответ на вопрос о том, кто станет чемпионом Чувашии по футболу среди ветеранов старше 40 лет. Уже несколько лет традиционно борьба за «золото» разворачивалась только между двумя командами – «Волга» и «Комплект21».

Несколько туров назад «Комплект21» имел хорошие шансы на чемпионство, но допустил осечку в матче против чебоксарских «Крыльев» (1:1). Потеря очков максимально сильно ударила по шансам новочебоксарцев и, теперь, для победы в турнире им необходимо было надеяться на то, что «Дружба» повторит «подвиг» крылышек.

Начало игры между «Дружбой» и «Волгой» не предвещало ничего хорошего для «Комплект21». Уже на 6-й минуте штатный пенальтист волжан Роман Кожатов открывает счет в матче, а спустя 5 минут Алексей Иванов его удвоил. Окончательно все вопросы о чемпионе снял третий гол в ворота новочебоксарцев. Выверенную подачу с фланга замкнул нападающий гостей Алексей Князев. После перерыва «Волга» еще трижды огорчила дебютанта, тем самым поставив жирную точку в чемпионском сезоне.

На второй строчке – «Комплект21», бронза – у «Крыльев». Правда празднования в этот день по поводу попадания в призы у «крылышек» были очень сдержанными. За день до решающей игры за бронзовые медали ушел из жизни их одноклубник Алексей Ванюков…R.I.P.