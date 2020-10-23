Ушел из жизни экс-президент Федерации футбола ЧР

Некрасов Анатолий Николаевич (02.12.1955 — 22.10.2020)

Футбольную карьеру начинал в детских и юношеских командах «Энергия» под руководством М. М. Кренделева.

В 1972 году в составе юношеской команды «Энергия» стал чемпионом и обладателем кубка Чувашии среди юношеских команд. В том же году выступал в первенстве Приволжья среди юношей 1955 г.р., причём на тот момент выигрывал конкуренцию у Николая Князева.

В 1973 проходил предсезонные тренировочные сборы с командой мастеров «Энергия» Чебоксары.

С 1973 по 1976 годы являлся основным вратарём взрослой команды «Энергия», принимавшей участие в чемпионате Чувашии по футболу.

Данных за 1977-1978 нет (возможно, был в армии)

С 1979 года принят в команду мастеров чебоксарской «Стали». Первую игру в чемпионате СССР в качестве вратаря чебоксарской «Стали» провёл 08.04.1979 года («Сталь» Чебоксары - «Химик» Новомосковск — 1:0). В 1979 году провёл 46 из 48 игр чемпионата СССР.

Всего в команде мастеров «Сталь» в 1979 — 1981 годах провёл 69 игр чемпионата СССР и два матча на Кубок РСФСР среди команд мастеров.

С 1982 по 1988 годы выступал в составе чебоксарского «Трактора» в чемпионате Чувашии.

Четырёхкратный чемпион Чувашии 1982, 1985-1987. Двукратный обладатель Кубка Чувашии 1982, 1987.

Два раза признавался лучшим вратарём чемпионата Чувашии 1986, 1987.

В 1987 и 1988 году принимал участие в Первенстве Приволжья среди команд КФК в составе «Трактора» (третий призёр Первенства 1987 года).

В 1987 году в составе сборной Чувашии стал финалистом Кубка РСФСР среди команд автономных республик.

Судейскую карьеру начал в 1987 году. С этого сезона стал судить обслуживать матчи чемпионата и Кубка Чувашии в качестве главного арбитра. Первый матч провёл 20.05.1987 на игре чемпионата Чувашии («Луч» - «Сталь»).

В том же году вышел и на всероссийскую арену. Первый матч чемпионата СССР в качестве линейного судьи отработал 10.08.1987 года («Сталь» Чебоксары - «Рубин» Казань), в качестве главного арбитра - 08.07.1989 («Зенит» Ижевск - «Зауралье» Курган).

В качестве арбитра работал на многих соревнованиях российского масштаба. В качестве главного арбитра на матчи первого дивизиона чемпионата России привлекался 40 раз, в качестве линейного судьи Высшего дивизиона чемпионата России 31 раз. На Кубок России из 11 игр в восьми был главным арбитром. Четвертьфинал кубка России, проходивший 11.04.1996 года («Динамо» Москва - «Анжи» Махачкала) с участием А. Н. Некрасова в качестве линейного судьи, транслировался по телевидению.

Последний матч чемпионата России в качестве главного арбитра провёл 14.05.1999 («Спартак» Нальчик - «Металлург» Красноярск).

Всего за судейскую карьеру провёл 203 матча в различных соревнованиях СССР и России, из них в 116 играх был главным арбитром.

С 1991 по 2002 годы являлся Президентом Федерации футбола Чувашии.

Прощание с Анатолием Николаевичем пройдет с 13:00 до 14:00 24 октября по адресу: г. Чебоксары, улица Гражданская 19