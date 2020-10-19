"Спартак" делает весомую заявку на победу в чемпионате

В воскресенье на стадионе "Труд" состоялась ключевая игра чемпионата Чувашии среди взрослых команд. В гости к чебоксарскому "Спартаку" приехал действующий чемпион - вурнарский "Химик-АВГУСТ".

В игре первого круга вурнарцы разгромили красно-белых со счетом 3:0, но осечки в матчах с шумерлинцами и Канашом отбросили подопечных Александра Строгонова на вторую строчку. Поэтому, гостей из Вурнар в этом матче устраиваила только победа.

А "Спартак", конечно, не забыл про поражение в Вурнарах и горел желанием реабилитироваться. К тому же в этот день праздновал свой 33-й день рождения руководитель чебоксарской команды Петр Шутинский. Дополнительным мотивирующим фактором для настроя чебоксарцев стало радостное событие в семье тренера "Спартака" Руслана Кадушкина - у коуча родился сын!

В середине первого тайма Кирилл Корепов после отличного паса тезки Иванова вышел один на один с голкипером вурнарцев Николаем Маркеловым и ударом в ближний угол открыл счет в матче.

На 60-й минуте фланговая атака хозяев вновь принесла успех. Прострел Максима Волкова преобразовал в гол один из лучших игроков матча Дмитрий Дудников. А спустя четверть часа Дмитрий заработал для своей команды пенальти. Штатный пенальтист Кирилл Иванов редко промахивается с "точки". Этот удар не стал исключением - 3:0. Победа в этом матче значительно повысила шансы спартаковцев на чемпионство, которого в новой истории у них еще не было.