СШ-2009 побеждает в турнире старших юношей

В воскресенье в Вурнарах завершилось Первенство Чувашии среди старших юношей 2009-2010 г.р. сезона 2020 года. По итогам группового этапа неделей ранее определились три лучшие команды - СШ-2009, СШ-2010 и местный "Химик-АВГУСТ"-2010, которые и разыграли между собой призовые места.

Вурнарцы не смогли справиться с двумя грандам юношеского футбола из Чебоксар, проиграв городским командам оба матча. Главное противостояние за трофей развернулось между двумя чебоксарскими командами. В решающем поединке финального кругового турнира против СШ-2009, юношей СШ-2010 устраивала даже ничья, но для сенсации нехватило около 5 минут. Подопечные Павла Изатуллаева (СШ-2009) в самой концовке смогли переломить исход матча против своих более младших одноклубников, забив два безответных гола.

СШ-2009 Чебоксары

Таким образом, победителем двухдневнего турнира среди старших юношей сезона 2020 года стала команда СШ-2009 (тренер - Изатуллаев П.С.), второе место у футболистов СШ-2010 (тренер - Тишкин В.Н.), на третьей строчке расположился "Химик-АВГУСТ"-2010 (тренер - Мищенко А.).

СШ-2010 Чебоксары

Химик-АВГУСТ-2010 Вурнары

Федерация футбола Чувашской Республики наградила команды-призеры комплектами игровой формы и мячами. Футбольный мяч получили и другие команды-участницы прошедшего Первенства Чувашии среди старших юношей.

Также индивидуальные призы от организаторов получили лучшие игроки турнира в следующих номинациях:

Лучший вратарь - Шеруков Тимур (СШ-2009)

Лучший защитник - Алексеев Егор (Химик-АВГУСТ-2010)

Лучший нападающий - Григорьев Роман (СШ-2009)