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Турнир 1х1 в Новом городе

В минувшую субботу на баскетбольной площадке МАОУ "СОШ №65" г.Чебоксары состоялся первый турнир по футболу среди учащихся школы района Новый город. Соревнования в формате "я - команда" (один на один) проходили в трех возрастных группах: первоклассники, 2-3 классы и 4-5 классы.
Одним из главных аспектов игры в формате 1 на 1 является индивидуальное мастерство футболиста. Федерация футбола Нового города совместно с администрацией школы предоставили ребятам отличную возможность проявить свою индивидуальность, а заодно и побороться за ценные призы, щедро предоставленные партнером турнира "ИСКО-Ч".

Турнир 1 на 1 среди первоклассников СОШ 65

Первыми на баскетбольную площадку с тартановым покрытием вышли первоклашки. Почти два десятка вчерашних детсадовцев в азартной и упорной борьбе разыграли между собой призовые места в младшей возрастной группе. Спустя час после начала турнира медали и призы нашли своих обладателей. Максим Сердюков из 1А на протяжении всего турнира показывал уверенную игру, что и отразилось на итоговом результате - 1 место!

Максим Сердюков победитель турнира 1 на 1 среди первоклассников

Максим Сердюков

Соперник Максима по финалу, одноклассник Тимур Соколов немного уступил победителю в решающем матче и занял почетное второе место. Замкнул тройку призеров Максим Торосян из 1В. Помимо медалей от организаторов, ребята получили замечательные подарки от компании "ИСКО-Ч" – блютус-колонку и смарт-браслет.

Призеры турнира 1 на 1 среди первоклассников СОШ 65

Тройка призеров (слева направо): Соколов Тимур, Сердюков Максим, Торосян Максим

Классные гаджеты достались и другим призерам в средней и старшей группах. Васильев Влад из 3Д был лучше оппонентов из средней группы, в старшей группе первое место завоевал Никита Дворцов из 5А.

Васильев Владислав 3Д СОШ 65

Васильев Владислав

Дворцов Никита 5А СОШ 65

Дворцов Никита


Изюминкой турнира стало участие девочек. Прекрасные создания на равных сражались с мальчишками, порой превосходя пацанов в отдельно взятых матчах. Васькиной Милане удалось достичь наилучшего результата среди девочек-футболисток школы и теперь в ее коллекции имеется бронзовая медаль первого школьного турнира в формате 1х1.

Турнир 1х1 в СОШ 65

Тройка призеров старшей группы (слева направо): Воробьев Федор, Дворцов Никита, Васькина Милана

Совсем скоро в СОШ 65 состоится новый турнир, теперь в формате 2х2. О начале соревнований мы объявим дополнительно.

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