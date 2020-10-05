Турнир 1х1 в Новом городе

В минувшую субботу на баскетбольной площадке МАОУ "СОШ №65" г.Чебоксары состоялся первый турнир по футболу среди учащихся школы района Новый город. Соревнования в формате "я - команда" (один на один) проходили в трех возрастных группах: первоклассники, 2-3 классы и 4-5 классы.

Одним из главных аспектов игры в формате 1 на 1 является индивидуальное мастерство футболиста. Федерация футбола Нового города совместно с администрацией школы предоставили ребятам отличную возможность проявить свою индивидуальность, а заодно и побороться за ценные призы, щедро предоставленные партнером турнира "ИСКО-Ч".

Первыми на баскетбольную площадку с тартановым покрытием вышли первоклашки. Почти два десятка вчерашних детсадовцев в азартной и упорной борьбе разыграли между собой призовые места в младшей возрастной группе. Спустя час после начала турнира медали и призы нашли своих обладателей. Максим Сердюков из 1А на протяжении всего турнира показывал уверенную игру, что и отразилось на итоговом результате - 1 место!

Максим Сердюков

Соперник Максима по финалу, одноклассник Тимур Соколов немного уступил победителю в решающем матче и занял почетное второе место. Замкнул тройку призеров Максим Торосян из 1В. Помимо медалей от организаторов, ребята получили замечательные подарки от компании "ИСКО-Ч" – блютус-колонку и смарт-браслет.

Тройка призеров (слева направо): Соколов Тимур, Сердюков Максим, Торосян Максим

Классные гаджеты достались и другим призерам в средней и старшей группах. Васильев Влад из 3Д был лучше оппонентов из средней группы, в старшей группе первое место завоевал Никита Дворцов из 5А.

Васильев Владислав

Дворцов Никита



Изюминкой турнира стало участие девочек. Прекрасные создания на равных сражались с мальчишками, порой превосходя пацанов в отдельно взятых матчах. Васькиной Милане удалось достичь наилучшего результата среди девочек-футболисток школы и теперь в ее коллекции имеется бронзовая медаль первого школьного турнира в формате 1х1.

Тройка призеров старшей группы (слева направо): Воробьев Федор, Дворцов Никита, Васькина Милана

Совсем скоро в СОШ 65 состоится новый турнир, теперь в формате 2х2. О начале соревнований мы объявим дополнительно.