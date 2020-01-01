У «СШ по футболу» новый руководитель

1 сентября на должность директора БУ «СШ по футболу» Минспрота Чувашии назначена "Заслуженный работник физкультуры и спорта Чувашии" Матренина Эльвира Леонидовна. Должность стала вакантна в конце августа после освобождения от занимаемой должности Булыгина Олега Юрьевича, проработавшего на этом посту почти 4 года.
Краткая биография нового руководителя БУ «СШ по футболу» Матрениной Э. Л.
Матренина Эльвира Леонидовна
Родилась 7 октября 1972 года в г. Пенза. Окончила ЧГПУ им И.Я. Яковлева по специальности «Физическая культура».
Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики.
С 2007 по 2017 год руководила Детско-юношеской спортивно-адаптивной школой.
С 29 марта 2017 года назначена на должность первого заместителя министра физической культуры и спорта Чувашии.
22 мая 2020 года была освобождена от должности заместителя министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.
1 сентября 2020 года назначена на должность директора БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии