У «СШ по футболу» новый руководитель

1 сентября на должность директора БУ «СШ по футболу» Минспрота Чувашии назначена "Заслуженный работник физкультуры и спорта Чувашии" Матренина Эльвира Леонидовна. Должность стала вакантна в конце августа после освобождения от занимаемой должности Булыгина Олега Юрьевича, проработавшего на этом посту почти 4 года.

Краткая биография нового руководителя БУ «СШ по футболу» Матрениной Э. Л.

Матренина Эльвира Леонидовна

Родилась 7 октября 1972 года в г. Пенза. Окончила ЧГПУ им И.Я. Яковлева по специальности «Физическая культура».

Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики.

С 2007 по 2017 год руководила Детско-юношеской спортивно-адаптивной школой.

С 29 марта 2017 года назначена на должность первого заместителя министра физической культуры и спорта Чувашии.

22 мая 2020 года была освобождена от должности заместителя министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.

1 сентября 2020 года назначена на должность директора БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии