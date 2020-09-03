Малорезультативный стартовый тур. 45+

2 сентября на стадионе "Труд" стартовало Первенство Чувашии по миди-футболу среди ветеранов 45 лет и старше. В первом сезоне нового турнира принимают участие 6 команд. В первом туре команды не блеснули результативностью, забив на шестерых лишь 3 гола и все они на счету канашского "Локомотив-Янтиково". По голу в ворота чебоксарской "Стали" забили Сергей Мочалов, Константин Миронов и Александр Иванов. Эта победа оказалась единственной туре. В парах "Крылья" - СССР, "Энергия-ЧЭАЗ" - "Моргауши" команды так и не смогли распечатать ворота соперников, сыграв унылые 0:0.