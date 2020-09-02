С "Дружбой" обошлись недружелюбно

В минувшие выходные стартовало Первенство Чувашии по футболу ветеранских команд. В матче открытия действующий чемпион "Волга" принимал на своем поле дебютанта летнего, а по календарю получается что осеннего сезона кугеськую "Союз-НИКА".

Хозяева уже на 3-й минуте открыли счет. Заработанный Алексеем Князевым одиннадцатиметровый, уверенно реализовал Роман Кожатов. Правда, это не слишком смутило гостей и, вскоре, кугесинцы отыгрались. Рустам Шогенов воспользовался ошибкой вратаря при розыгрыше углового и сравнял счет. В дальнейшем забивали только хозяева. Красных, Мамайкин, Богаратов и дважды Князев установили итоговый счет - 6:1.

Затем на поле стадиона "Труд" вышли "Крылья" и "Цивиль". Победа хозяев не вызывала сомнений, что и подтвердил итоговый счет - 5:0.

Еще одна сухая победа была зафиксирована в матче "Динамо" - ФК "Ибреси". Три гола бело-голубых принесли подопечным Петра Шарова первые три очка.

Ну, а самый крупный счет был зафиксирован в Новочебоксарске, где в дерби сошлись "Комплект21" и еще один дебютант "Дружба". Подопечные Сергея Кирсанова весьма недружелюбно обошлись со своим оппонентом, наколотив им десяток голов на любой вкус. А вот отстоять свои ворота "сухими" им не удалось. Играющий тренер "Дружбы" Виктор Якимов еще в первом тайме забил первый исторический гол команды "Дружбы" в Первенстве Чувашии.

Третья команда города-спутника "Заря" смогла преподнести, пожалуй, главную сенсацию первого тура. Дмитрий Атаманов и Артем Павлов по разу в каждом тайме смогли огорчить вратаря "Стали", при этом оставив свои ворота в неприкосновенности. И это играя в гостях! Поздравляем "Зарю" с первой победой в турнире.

Еще один неожиданный результат был зафиксирован в Красноармейском. Местный "Факел" был раздавлен приезжими футболистами из Батырево, о чем и говорит итоговый счет - 1:5.