Ветераны начнут первыми

После объявления властей о возобновлении тренировочных мероприятий на открытом воздухе всеми видами спорта, Федерация футбола ЧР оперативно собрала представителей взрослых и ветеранских команд на совещание, по итогам которого было принято решение, что ветераны начнут свой турнир в ближайшую субботу, а взрослые - неделей позже.

Ветеранский турнир в связи со сжатыми сроками пройдет в один круг и будет насчитывать 11 туров (12 команд). Один из ключевых матчей состоится уже на следующей неделе, в котором "Волга" примет на своем поле новочебоксарский "Комплект21".

Если ветераны никогда не жаловались на дефицит игр в Первенстве, то в высшем дивизионе Чемпионата Чувашии среди взрослых команд дела с каждым годом все печальнее. На этот раз только 6 команд поборятся за призовые места, правда в отличии от ветеранов турнир взрослых команд пройдет в два круга.

ВЕТЕРАНЫ

1 тур

29 августа

12:00 Волга - Союз-НИКА

14:00 Комплект21 - Дружба

14:00 Крылья - Цивиль

30 августа

12:00 Сталь - Заря

14:00 Динамо - ФК Ибреси

14:00 Факел - Темп

ВЗРОСЛЫЕ

1 тур

05 сентября

14:00 Спартак - Локомотив Канаш

14:00 ФК Шумерля-ШЗСА - БоМиК

06 сентября

14:00 Химик-АВГУСТ - ФК Чурачики